Джерело - Чемпіон.
Баварія домовилась про умови контракту з захисником Наполі Кім Мін Чже.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За даними джерела, кореєць прийняв пропозицію. Якщо трансфер відбудеться, контракт буде розрахований до 2028 року. Баварії залишається домовитись з Наполі про компенсацію.
26-річний кореєць у минулому сезоні провів 45 матчів за Наполі і забив 2 голи при 2 результативних передачах. Разом з командою він виграв чемпіонат Італії.
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