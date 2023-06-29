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Баварія домовилась із захисником Наполі

Кім Мін Чже може покинути Наполі
Сьогодні 10:45 230 0
Баварія домовилась із захисником Наполі
#Баварія, #Наполі, #Футбольні трансфери, #Кім Мін Чже

Джерело - Чемпіон.

Баварія домовилась про умови контракту з захисником Наполі Кім Мін Чже.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За даними джерела, кореєць прийняв пропозицію. Якщо трансфер відбудеться, контракт буде розрахований до 2028 року. Баварії залишається домовитись з Наполі про компенсацію.

26-річний кореєць у минулому сезоні провів 45 матчів за Наполі і забив 2 голи при 2 результативних передачах. Разом з командою він виграв чемпіонат Італії.

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