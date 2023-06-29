Барселона надала Ла-Лізі фінансові гарантії

Барселона зможе реєструвати нових гравців

Барселона змогла надати Ла-Лізі фінансові гарантії на суму у 6,67 млн євро.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Це надало "блауграні" можливість зареєструвати після 1 липня таких гравців, як Гаві, Рональд Араухо, Маркос Алонсо, Серджі Роберто та Іньякі Пенья.

Каталонці раніше перевищили ліміт витрат на 6 млн євро. Виходячи з цього, для реєстрації контрактів гравців клубу необхідно було надати гарантії.

У середу, 28 червня, рада директорів Барселони погодилася надати Ла-Лізі гарантії на реалізацію плану життєздатності, схваленого 6 червня. Гарантії будуть дійсні до кінця сезону-2023/2024.

Нагадаємо, Гюндоган перейшов у Барселону.