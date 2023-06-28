Манчестер Сіті підписав Ковачича

Джерело - Манчестер Сіті.
Манчестер Сіті оголосив про підписання контракту з центральним півзахисником Челсі Матео Ковачичем.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Хорват отримав контракт на чотири роки.
Трансфер оцінюється у 25 мільйонів фунтів + 5 мільйонів можливих бонусів. 29-річний гравець став метою чемпіона АПЛ після того, як стало відомо про бажання Ілкая Гюндогана перебратися до Барселони.
Минулого сезону провів 37 матчів, забив 2 голи і зробив 2 асисти, а всього Ковачич провів за Челсі 221 матч.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті запропонував 80 млн фунтів за Райса.