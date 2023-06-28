Головне
Павлова програла іспанці в додатковому сеті та побореться за бронзу Європейських ігор
Сьогодні 13:34 21
Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри
Сьогодні 13:27 26918
Краків-2023: розклад Європейських ігор на 28 червня
Сьогодні 12:44 584
Дівчина дня: Анна "Stefani" Пономаренко принесла Україні срібло Європейських ігор, тренувалася до 7 місяця вагітності та через 5 днів після народження доньки
Сьогодні 10:43 1315
Збірна України вдруге в історії зіграє в плей-оф молодіжного чемпіонату Європи
Сьогодні 09:56 949
Європейські ігри-2023: медальний залік
Сьогодні 09:18 38326
У 13 років виступала з трибуни Верховної Ради, у 14 – виграла юніорський Australian Open, відмовилася їздити на змагання до Росії, а прямо зараз вривається в еліту світового тенісу: Марті Костюк виповнюється 21 рік
Сьогодні 08:56 8388
Ротань: Вихід у чвертьфінал присвячуємо нашим воїнам
Сьогодні 08:52 696
Україна зберігає третю сходинку та впритул наблизилась до лідерів медального заліку Європейських ігор-2023
Сьогодні 00:12 3056
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці
Вчора 23:59 29898
Прямі трансляції

Манчестер Сіті підписав Ковачича

Хорватський хавбек перейшов у Манчестер Сіті
Сьогодні 13:08 218 0
Манчестер Сіті підписав Ковачича
#Манчестер Сіті, #Футбольні трансфери, #Челсі, #Матео Ковачич

Джерело - Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті оголосив про підписання контракту з центральним півзахисником Челсі Матео Ковачичем.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Хорват отримав контракт на чотири роки.

Трансфер оцінюється у 25 мільйонів фунтів + 5 мільйонів можливих бонусів. 29-річний гравець став метою чемпіона АПЛ після того, як стало відомо про бажання Ілкая Гюндогана перебратися до Барселони.

Минулого сезону провів 37 матчів, забив 2 голи і зробив 2 асисти, а всього Ковачич провів за Челсі 221 матч.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті запропонував 80 млн фунтів за Райса.

Коментарі ()
Популярне зараз
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 29898
З'ясувалася причина, чому не зарахували гол у ворота збірної України U-21 в матчі з Іспанією на Євро-2023 З'ясувалася причина, чому не зарахували гол у ворота збірної України U-21 в матчі з Іспанією на Євро-2023 17127
Європейські ігри-2023: медальний залік Європейські ігри-2023: медальний залік 38326
Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри 26918
У 13 років виступала з трибуни Верховної Ради, у 14 – виграла юніорський Australian Open, відмовилася їздити на змагання до Росії, а прямо зараз вривається в еліту світового тенісу: Марті Костюк виповнюється 21 рік У 13 років виступала з трибуни Верховної Ради, у 14 – виграла юніорський Australian Open, відмовилася їздити на змагання до Росії, а прямо зараз вривається в еліту світового тенісу: Марті Костюк виповнюється 21 рік 8388
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань Європейські ігри-2023: повний розклад змагань 12657
Рекомендуємо
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 13288 2
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 25359
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 10076 2
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 26054
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 48179 2
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 84481 1