Оболонь підписала захисника Львова

Оболонь підсилилась захисником

Захисник ФК Львів Артем Вовкун перейшов в Оболонь.

Про це повідомляє Sportarena.

"Пивовари" мають намір оголосити про перехід найближчим часом.

Минулого сезону 21-річний Вовкун зіграв у 20 матчах в УПЛ, не відзначившись результативними діями. Раніше захисник виступав за словацький Михаловце та Мункач.

Нагадаємо Оболонь може підписати воротаря Львова Олександра Рибку та ексзахисника Карпат Владислава Приймака. Також київський клуб цікавиться захисником Діназа Валентином Корешковим.