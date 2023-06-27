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Осієк хоче підписати захисника Шахтаря

Сьогодні 20:25 240 0
Осієк хоче підписати захисника Шахтаря
#Шахтар

Джерело - Чемпіон.

22-річний лівий захисник Шахтаря Олександр Драмбаєв, який сезон-2022/23 на правах оренди відіграв у Бельгії за Зюлте-Варегем, найближчим часом може перебратися до Хорватії.

Про це повідомляє BalkanScout.

Інтерес до Драмбаєва виявляє Осієк, який активно вивчає можливості підсилити лівий фланг оборони.

Зазначається, що спортивний директор Осієка вже вилетів на переговори з Шахтарем, проте про формат потенційної угоди – чи буде це повноцінний викуп або ж оренда – інформації наразі немає.

Раніше повідомлялося, що Ахметов визначився з новим головним тренером Шахтаря.

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