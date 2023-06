Осієк хоче підписати захисника Шахтаря

22-річний лівий захисник Шахтаря Олександр Драмбаєв, який сезон-2022/23 на правах оренди відіграв у Бельгії за Зюлте-Варегем, найближчим часом може перебратися до Хорватії.

Про це повідомляє BalkanScout.

Інтерес до Драмбаєва виявляє Осієк, який активно вивчає можливості підсилити лівий фланг оборони.

Зазначається, що спортивний директор Осієка вже вилетів на переговори з Шахтарем, проте про формат потенційної угоди – чи буде це повноцінний викуп або ж оренда – інформації наразі немає.

Oleksandr #Drambaiev from @FCShakhtar currently on loan at @ESSEVEELIVE started talks with @nkosijek ! #Osijek sport director #Kulesevic already leave camp as left back position in marked with red in priority list.#transfer #transferdeal #transfermarkt #Shakhtar #Sorare #HNL pic.twitter.com/GJi1aOxcj1