Суркіс: Не буду утримувати Буяльського

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський може покинути клуб, коли отримає пропозицію з європейського клубу.

Про це розповів президент киян Ігор Суркіс у коментарі ТаТоТаке.

"Не ставив Віталію жодних ультиматумів. Він порядний хлопець. Відверто поділився зі мною та з головним тренером бажанням пограти за кордоном. Пообіцяв йому, що не буду утримувати, якщо клуб отримає хорошу пропозицію.

Але поки її немає, Буяльський залишається гравцем Динамо і їде на збори. У нас є розуміння, що це дуже впливовий для команди гравець", - сказав Суркіс.