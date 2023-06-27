Суркіс: Не буду утримувати Буяльського

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Динамо Віталій Буяльський може покинути клуб, коли отримає пропозицію з європейського клубу.
Про це розповів президент киян Ігор Суркіс у коментарі ТаТоТаке.
"Не ставив Віталію жодних ультиматумів. Він порядний хлопець. Відверто поділився зі мною та з головним тренером бажанням пограти за кордоном. Пообіцяв йому, що не буду утримувати, якщо клуб отримає хорошу пропозицію.
Але поки її немає, Буяльський залишається гравцем Динамо і їде на збори. У нас є розуміння, що це дуже впливовий для команди гравець", - сказав Суркіс.
Чинний контракт Буяльського розрахований до 2025 року.
Раніше Буяльський відмовився від скорочення зарплати Динамо.