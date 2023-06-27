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Суркіс: Не буду утримувати Буяльського

Ігор Суркіс прокоментував ситуацію з можливим продажем півзахисника Віталія Буяльського. Суркіс: Не буду утримувати Буяльського
Сьогодні 13:25 379 0
Суркіс: Не буду утримувати Буяльського
#Віталій Буяльський, #Динамо Київ, #Ігор Суркіс

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський може покинути клуб, коли отримає пропозицію з європейського клубу.

Про це розповів президент киян Ігор Суркіс у коментарі ТаТоТаке.

"Не ставив Віталію жодних ультиматумів. Він порядний хлопець. Відверто поділився зі мною та з головним тренером бажанням пограти за кордоном. Пообіцяв йому, що не буду утримувати, якщо клуб отримає хорошу пропозицію.

Але поки її немає, Буяльський залишається гравцем Динамо і їде на збори. У нас є розуміння, що це дуже впливовий для команди гравець", - сказав Суркіс.

Чинний контракт Буяльського розрахований до 2025 року.

Раніше Буяльський відмовився від скорочення зарплати Динамо.

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