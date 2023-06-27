Лучкевич повернеться зі США у тренерський штаб Миная

Український фахівець знову працюватиме у тренерському штабі Володимира Шарана

Український тренер Ігор Лучкевич знову працюватиме асистентом головного тренера Миная Володимира Шарана.

Про це повідомляє Sport.ua.

У весняній частині сезону 2022/23 помічниками Шарана були Сергій Мізін, Сергій Симоненко, Вадим Чернишенко та тренер воротарів Андрій Новак.

Лучкевич у лютому цього року виїхав до США, де працював на посаді технічного директора у дитячо-юнацькому футбольному клубі Насіональ з міста Ноксвілл. Однак після 4 місяців роботи фахівець вирішив повернутися до України.

Минай розпочне підготовку до нового сезону 27 червня.

Нагадаємо, Зорі зараховано технічну поразку за матч з Минаєм.