Лучкевич повернеться зі США у тренерський штаб Миная

Джерело - sport.ua.
Український тренер Ігор Лучкевич знову працюватиме асистентом головного тренера Миная Володимира Шарана.
Про це повідомляє Sport.ua.
У весняній частині сезону 2022/23 помічниками Шарана були Сергій Мізін, Сергій Симоненко, Вадим Чернишенко та тренер воротарів Андрій Новак.
Лучкевич у лютому цього року виїхав до США, де працював на посаді технічного директора у дитячо-юнацькому футбольному клубі Насіональ з міста Ноксвілл. Однак після 4 місяців роботи фахівець вирішив повернутися до України.
Минай розпочне підготовку до нового сезону 27 червня.
Нагадаємо, Зорі зараховано технічну поразку за матч з Минаєм.