Італійський тренер може очолити Зорю

Зоря у пошуках нового головного тренера

38-річний італійський наставник Джованні Костантіно близький до того, щоб очолити луганську Зорю.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

Переговори між українським клубом та фахівцем ускладнюються повномасштабною фазою російсько-української війни, проте Зоря твердо націлена на вихід до групової стадії Ліги Європи.

Джованні Костантіно наразі перебуває без роботи. У лютому цього року фахівець залишив посаду головного тренера італійської команди Казарано, яка виступає в тамтешній Серії D. Раніше Костантіно також працював з угорським МТК та був асистентом головного тренера у збірній Угорщини та клубах Дунайська Стреда і Гонвед.

Раніше повідомлялося, що сербський тренер Лалатович очолить Зорю.