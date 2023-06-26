Луческу приєднається до Динамо 3 липня

Динамівці працювали під керівництвом асистента Мірчі Луческу Олександра Шовковського

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Динамо вийшло з відпустки та провело перше тренування в рамках підготовки до нового сезону.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Динамівці працювали під керівництвом асистента Мірчі Луческу Олександра Шовковського. Луческу поки що контролює процес дистанційно, перебуваючи на постійному зв’язку зі своїми помічниками.

Румун приєднається до команди 3 липня, під час виїзду на тренувальний збір до Австрії.

Разом з командою тренувалися Сергій Булеца та Крістіан Біловар, які минулого сезону на правах оренди грали за Зорю та АЕЛ відповідно.

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