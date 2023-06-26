Головне
Україна зберігає третє місце медального заліку Європейських ігор після 6 змагальних днів
Вчора 21:46 744
Європейські ігри-2023: медальний залік
Вчора 22:29 27115
Бежура виграла Європейські ігри з фехтування
Вчора 20:47 837
Приймачов вийшов до фіналу Європейських ігор
Вчора 18:57 377
Єфіменко став фіналістом Європейських ігор
Вчора 18:07 339
Ярмоленко підписав контракт з Динамо
Вчора 17:16 4816
Любченко вийшов до фіналу Європейських ігор
Вчора 16:53 318
Микитась завоював бронзову медаль Європейських ігор
Вчора 16:33 393
Модрич продовжив контракт із Реалом
Вчора 13:52 382
Рейтинг WTA: Цуренко втратила 10 позицій
Вчора 12:15 301463 3
Прямі трансляції

Луческу приєднається до Динамо 3 липня

Динамівці працювали під керівництвом асистента Мірчі Луческу Олександра Шовковського
Вчора 23:49 232 0
Луческу приєднається до Динамо 3 липня
#Динамо Київ, #Мірча Луческу

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Динамо вийшло з відпустки та провело перше тренування в рамках підготовки до нового сезону.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Динамівці працювали під керівництвом асистента Мірчі Луческу Олександра Шовковського. Луческу поки що контролює процес дистанційно, перебуваючи на постійному зв’язку зі своїми помічниками.

Румун приєднається до команди 3 липня, під час виїзду на тренувальний збір до Австрії.

Разом з командою тренувалися Сергій Булеца та Крістіан Біловар, які минулого сезону на правах оренди грали за Зорю та АЕЛ відповідно.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 25360
Ярмоленко підписав контракт з Динамо Ярмоленко підписав контракт з Динамо 4816
Європейські ігри-2023: медальний залік Європейські ігри-2023: медальний залік 27115
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань Європейські ігри-2023: повний розклад змагань 10784
Рейтинг WTA: Цуренко втратила 10 позицій Рейтинг WTA: Цуренко втратила 10 позицій 301463 3
Іспанія - Україна: де дивитися матч Євро-2023 U-21 Іспанія - Україна: де дивитися матч Євро-2023 U-21 4814
Рекомендуємо
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 113479
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 11354
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 18051 7
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 21489
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 151071 7
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 5862