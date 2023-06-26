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Дніпро-1 може підписати захисника Олександрії Мірошніченка

Сума компенсації може скласти близько 250 000 євро
Сьогодні 20:40 381 0
Дніпро-1 може підписати захисника Олександрії Мірошніченка

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 зацікавлений у підписанні захисника Олександрії Дениса Мірошніченка.

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.

Керівництво дніпровського клубу в особі Андрія Русола веде перемовини з олександрійцями з приводу трансферу 28-річного українця.

Сума компенсації може скласти близько 250 000 євро, стільки просить за футболіста Олександрія.

Раніше Когут продовжив контракт з Дніпром-1.

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