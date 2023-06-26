Дніпро-1 може підписати захисника Олександрії Мірошніченка

Джерело - Чемпіон.
Дніпро-1 зацікавлений у підписанні захисника Олександрії Дениса Мірошніченка.
Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.
Керівництво дніпровського клубу в особі Андрія Русола веде перемовини з олександрійцями з приводу трансферу 28-річного українця.
Сума компенсації може скласти близько 250 000 євро, стільки просить за футболіста Олександрія.
Раніше Когут продовжив контракт з Дніпром-1.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!