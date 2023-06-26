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Крутих поступився Марожану на старті кваліфікації Вімблдону

Українець вилетів у кваліфікації Вімблдону
Сьогодні 20:28 265 0
Крутих поступився Марожану на старті кваліфікації Вімблдону
#Крутих

Джерело - Чемпіон.

Олексій Крутих (178) поступився угорцю Фабіану Марожану (91) у першому раунді кваліфікації Вімблдону. 

Матч тривав 1 годину 6 хвилин і завершився з рахунком 1:6, 6:1, 3:6.

Wimbledon - Grand Slam
Лондон, Велика Британія
Трава
Призовий фонд - £18,165,000
Кваліфікація, 1 коло

Фабіан Марожан (Угорщина) Олексій Крутих (Україна) 6:1, 1:6, 6:3

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