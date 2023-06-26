Головне
Краків-2023: розклад Європейських ігор на 26 червня
Сьогодні 07:18 806
Європейські ігри-2023: медальний залік
Сьогодні 18:59 24324
Приймачов вийшов до фіналу Європейських ігор
Сьогодні 18:57 152
Єфіменко став фіналістом Європейських ігор
Сьогодні 18:07 192
Ярмоленко підписав контракт з Динамо
Сьогодні 17:16 2300
Любченко вийшов до фіналу Європейських ігор
Сьогодні 16:53 216
Микитась завоював бронзову медаль Європейських ігор
Сьогодні 16:33 297
Модрич продовжив контракт із Реалом
Сьогодні 13:52 307
Рейтинг WTA: Цуренко втратила 10 позицій
Сьогодні 12:15 301317 3
17 років тому збірна України перемогла Швейцарію та вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу
Сьогодні 11:47 1738
Прямі трансляції

Ротань: У таких команд як Іспанія є слабкі сторони, ми їх знаємо

Головний тренер молодіжної збірної України прокоментував матч з Іспанією
Сьогодні 19:42 191 0
Ротань: У таких команд як Іспанія є слабкі сторони, ми їх знаємо

Джерело - Чемпіон.

Молодіжна збірна України U-21 знає про слабкі команди Іспанії в матчі 3-го туру групового етапу Євро-2023.

Про це розповів головний тренер Руслан Ротань.

"Ми добре знаємо один одного. Іспанці грають в структурний, агресивний футбол, чудово контролюють м’яч. Ми це прекрасно розуміємо. Іспанія має у своєму складі дуже гарних виконавців. Немає ідеальних команд. Є виконавці, є вимоги головного тренера. Навіть у таких команд як Іспанія є слабкі сторони, ми їх знаємо. Хочемо використати це завтра", - сказав Ротань.

Матч зі збірної Іспанії відбудеться 27 червня.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань Європейські ігри-2023: повний розклад змагань 10526
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 23401
Європейські ігри-2023: медальний залік Європейські ігри-2023: медальний залік 24324
Іспанія - Україна: де дивитися матч Євро-2023 U-21 Іспанія - Україна: де дивитися матч Євро-2023 U-21 4443
Рейтинг WTA: Цуренко втратила 10 позицій Рейтинг WTA: Цуренко втратила 10 позицій 301317 3
Швейцарія - Україна: легендарна серія пенальті на чемпіонаті світу Швейцарія - Україна: легендарна серія пенальті на чемпіонаті світу 4615
Рекомендуємо
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 47889
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 265666
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 151058 7
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 2529
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 25986
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 47213 2