Ротань: У таких команд як Іспанія є слабкі сторони, ми їх знаємо

Молодіжна збірна України U-21 знає про слабкі команди Іспанії в матчі 3-го туру групового етапу Євро-2023.

Про це розповів головний тренер Руслан Ротань.

"Ми добре знаємо один одного. Іспанці грають в структурний, агресивний футбол, чудово контролюють м’яч. Ми це прекрасно розуміємо. Іспанія має у своєму складі дуже гарних виконавців. Немає ідеальних команд. Є виконавці, є вимоги головного тренера. Навіть у таких команд як Іспанія є слабкі сторони, ми їх знаємо. Хочемо використати це завтра", - сказав Ротань.