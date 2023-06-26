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Україна могла порушити регламент у першому матчі Євро-2023 U-21 проти Хорватії

Федерація футболу Румунії звернулась до ФІФА за коментарем щодо цього питання
Сьогодні 16:49 891 0
Україна могла порушити регламент у першому матчі Євро-2023 U-21 проти Хорватії

Джерело - PlaySport.

Збірна України U-21 могла порушити регламент ФІФА, використавши у матчі 1-го туру групового етапу молодіжного Євро-2023 проти Хорватії (2:0) Георгія Судакова та Анатолія Трубіна.

Про це повідомляє PlaySport.

Згідно з регламентом ФІФА, гравець збірної U-21 може взяти участь у грі тільки після того, як з моменту його останньої появи у складі першої національної команди пройде 48 годин.

  Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці

Голкіпер Трубін провів цілий матч проти хорватів, а півзахисник Судаков вийшов на поле на 84-й хвилині. Рівно за 48 годин за того обидва гравці вийшли в основі на матч першої збірної України проти Мальти (1:0) у рамках кваліфікації до Євро-2024.

Федерація футболу Румунії звернулась до ФІФА за коментарем щодо цього питання.

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