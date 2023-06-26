Адвокат Павелка: Завод з виготовлення штучної трави існує

УАФ дійсно побудувала завод з виготовлення штучної трави, який ефективно функціонував.

Про це розповів адвокат Денис Бугай, який представляє президента УАФ Андрія Павелка.

"Розслідування почалось 5 років тому. Яка причина? Згадуємо - вибори в УЄФА, 2019 рік. Дуже брудна інформаційна кампанія навколо Павелка, щоб перешкодити йому обратись у виконком УЄФА. Але він все-таки обрався, не дивлячись на всі брудні інформаційні вкиди, які були на той час.

Особи, які хотіли дискредитувати його, скористались дуже гарною ідеєю, яку реалізувала УАФ - побудову заводу для виготовлення штучного покриття. Цей завод було побудовано, він ефективно функціонував, виробляв траву найвищої якості.

Іноді ми бачимо провокацію в ЗМІ, що заводу нібито не існувало, чи його немає, чи він не здійснював виробництво. Це безглузда ідея, бо на тому заводі був особисто пан Александер Чеферін, голова УЄФА, який бачив, як працює цей завод і дав найкращі коментарі щодо технології, яка була застосована.

Завод існує. Він знаходиться під управлінням іншої компанії, цілий. Чекаємо закінчення війни. Він буде вкрай необхідний Україні для відновлення спортивної інфраструктури", - сказав Бугай.