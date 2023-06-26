Ювентус може підписати лідера Лаціо

Сергій Милинкович-Савич влітку може змінити клуб

Півзахисник Лаціо Сергій Милинкович-Савич може переїхати до Ювентуса.

Про це повідомляє видання La Gazzetta dello Sport.

Варіант із підписанням сербського хавбека можливий лише в тому випадку, якщо клубу не вдасться продовжити контракт з Адрієном Рабйо.

До угоди з хавбека римлян може увійти Ніколо Ровелла. Головний тренер Лаціо хотів би бачити талановитого футболіста у своїх лавах.

У сезоні 2022/2023 на його рахунку 11 голів і 8 асистів у 47 матчах за Лаціо в усіх турнірах.

Нагадаємо, захисник Руха зацікавив Лаціо.