Аль-Хіляль оголосив про трансфер Кулібалі

Кулібалі покинув Челсі

Сенегальський захисник Челсі Каліду Кулібалі офіційно став гравцем саудівського клубу Аль-Хіляль.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Каліду підписав контракт із саудівським клубом на три сезони, до літа 2026 року.

За інформацією ЗМІ, лондонці отримали за трансфер близько 20 млн євро, а зарплата гравця в Саудівській Аравії становитиме 30 млн євро за сезон.

Кулібалі провів за "синіх" 32 матчі та забив 2 голи у сезоні 2022/23.