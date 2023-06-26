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Аль-Хіляль оголосив про трансфер Кулібалі

Кулібалі покинув Челсі
Сьогодні 08:10 255 0
Аль-Хіляль оголосив про трансфер Кулібалі
#Аль-Хіляль, #Футбольні трансфери, #Челсі, #Каліду Кулібалі

Джерело - Alhilal_FС.

Сенегальський захисник Челсі Каліду Кулібалі офіційно став гравцем саудівського клубу Аль-Хіляль.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Каліду підписав контракт із саудівським клубом на три сезони, до літа 2026 року.

За інформацією ЗМІ, лондонці отримали за трансфер близько 20 млн євро, а зарплата гравця в Саудівській Аравії становитиме 30 млн євро за сезон.

Кулібалі провів за "синіх" 32 матчі та забив 2 голи у сезоні 2022/23.

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