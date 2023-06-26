Аль-Хіляль оголосив про трансфер Кулібалі

Джерело - Alhilal_FС.
Сенегальський захисник Челсі Каліду Кулібалі офіційно став гравцем саудівського клубу Аль-Хіляль.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Каліду підписав контракт із саудівським клубом на три сезони, до літа 2026 року.
За інформацією ЗМІ, лондонці отримали за трансфер близько 20 млн євро, а зарплата гравця в Саудівській Аравії становитиме 30 млн євро за сезон.
Кулібалі провів за "синіх" 32 матчі та забив 2 голи у сезоні 2022/23.
🎬 نواصـل كتابة التاريـخ.. معـًا 💙#فيديو_الهلال #الهلال pic.twitter.com/LfvJlq7oPp— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) June 25, 2023