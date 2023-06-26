Полісся представило нову форму

Полісся презентувало нову ігрову форму на новий сезон УПЛ 2023/24.

Про це повідомляє пресслужба житомирського клубу.

Клуб підтримав екологічну стратегію компанії Nike – "Nike Sustainability. Move to Zero, тому що всі люди відповідальні за збереження найголовнішого ігрового майданчика – планети Земля.

Житомирська команда в першому контрольному поєдинку вийшла на поле у формі, яка виготовлена у відповідності до принципів, покладених в основу стратегії технічного партнера.

Раніше Андрущенко залишив Полісся.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!