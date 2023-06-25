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Челсі підписав контракт із сенегальським нападником

Лондонці оформлять перехід Ніколаса Джексона за 37 мільйонів євро
Вчора 23:56 108 0
Челсі підписав контракт із сенегальським нападником
Фото Getty Images
#Челсі

Джерело - Чемпіон.

Лондонський футбольний клуб Челсі підписав 22-річного сенегальського форварда Ніколаса Джексона.

Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.

Контракт розрахований до 2031 року.

Гравець залишив іспанський Вільярреал, за який виступав із 2021 року. Сума трансферу - 37 мільйонів євро. Це більше, ніж відступні в його угоді з іспанцями, проте Челсі домовився про зручніші терміни виплат. Повідомляється, що гравець уже пройшов медичний огляд.

Минулого сезону Джексон відзначився 13 голами та 5 результативними передачами у 36 матчах.

Нагадаємо Інтер цікавиться захисником Челсі Аспілікуетою.

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