Джерело - Чемпіон.
Лондонський футбольний клуб Челсі підписав 22-річного сенегальського форварда Ніколаса Джексона.
Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.
Контракт розрахований до 2031 року.
Гравець залишив іспанський Вільярреал, за який виступав із 2021 року. Сума трансферу - 37 мільйонів євро. Це більше, ніж відступні в його угоді з іспанцями, проте Челсі домовився про зручніші терміни виплат. Повідомляється, що гравець уже пройшов медичний огляд.
Минулого сезону Джексон відзначився 13 голами та 5 результативними передачами у 36 матчах.
Understand Nico Jackson’s contract at Chelsea will be valid until June 2031 — it’s eight year deal! 🔵✍🏻 #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2023
Medical completed in two days, first part yesterday and second today.
€37m to Villarreal, bit more than release clause but better payment terms. pic.twitter.com/bpIEJbFot9
Нагадаємо Інтер цікавиться захисником Челсі Аспілікуетою.