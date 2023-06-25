Мілан зацікавився півзахисником Бенфіки

Португалець може опинитись в італійському клубі

Хавбек Бенфіки Флорентіну може змінити клубну прописку цього літа.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Футболіст може перейти в Мілан. Португальський клуб не проти продати футболіста, але хоче за нього 30 мільйонів євро. Міланці вже спілкувались із представниками Флорентіну.

Навесні минулого року Флорентіно продовжив контракт з Бенфікою. При цьому, "орли" забезпечили собі непоганий заробіток, якщо хтось із грандів світового футболу забажає отримати собі цього футболіста — клаусула в разі чого складе 120 млн євро.

Португалець минулого сезону провів 44 матчі у всіх турнірах і зробив 3 гольові передачі.

Нагадаємо Мілан продовжує спроби підписати Тюрама.