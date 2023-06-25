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Аль-Хіляль хоче підписати Грея

Нападник може перебратися до Саудівської Аравії
Сьогодні 19:09 106 0
Аль-Хіляль хоче підписати Грея
Фото Getty Images
#Евертон

Джерело - football.ua.

Нападник Евертона Демарай Грей може продовжити свою кар'єру в Саудівській Аравії. 

Про це повідомляє Sky Sports.

У послугах 26-річного англійця зацікавлений Аль-Хіляль, представники якого прибудуть до Лондона для проведення переговорів наступного тижня.

Чинний контракт футболіста з ірисками розрахований до літа 2024 року.

Минулого сезону Грей провів 36 матчів, у яких забив шість голів та віддав одну гольову передачу.

Раніше повідомлялося, що Евертон Миколенка цікавиться нападником Рейнджерс Морелосом.

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