Аль-Хіляль хоче підписати Грея

Нападник може перебратися до Саудівської Аравії

Нападник Евертона Демарай Грей може продовжити свою кар'єру в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє Sky Sports.

У послугах 26-річного англійця зацікавлений Аль-Хіляль, представники якого прибудуть до Лондона для проведення переговорів наступного тижня.

Чинний контракт футболіста з ірисками розрахований до літа 2024 року.

Минулого сезону Грей провів 36 матчів, у яких забив шість голів та віддав одну гольову передачу.

Раніше повідомлялося, що Евертон Миколенка цікавиться нападником Рейнджерс Морелосом.