Аль-Хіляль хоче підписати Грея

Джерело - football.ua.
Нападник Евертона Демарай Грей може продовжити свою кар'єру в Саудівській Аравії.
Про це повідомляє Sky Sports.
У послугах 26-річного англійця зацікавлений Аль-Хіляль, представники якого прибудуть до Лондона для проведення переговорів наступного тижня.
Чинний контракт футболіста з ірисками розрахований до літа 2024 року.
Минулого сезону Грей провів 36 матчів, у яких забив шість голів та віддав одну гольову передачу.
Раніше повідомлялося, що Евертон Миколенка цікавиться нападником Рейнджерс Морелосом.