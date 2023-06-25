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Вернидуб: Кривбас обов'язково підсилиться в усіх лініях

Сьогодні 15:17 175 0
Вернидуб: Кривбас обов'язково підсилиться в усіх лініях
Фото: Getty Images

Кривбас має намір підсилити усі лінії команди під час літнього трансферного вікна.

Про це розповів головний тренер команди Юрій Вернидуб.

"Всі позиції хотів би підсилити. Але наразі не той час та не такої можливості для цього. Головне наразі, зберегти наш кістяк. Щодо трансферів, то працюємо над цим. Обов'язково підсилимось, причому усі лінії.

Шанси Хобленка після повернення з оренди? Знаю, що Олексій провів у Карпатах не так багато матчів, забив один гол. Стільки, скільки й у першому колі. У нього діючий контракт з Кривбасом. Його завдання - тренуватись та віддаватись на полі за нашу команду, а там подивимось", - сказав Вернидуб.

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