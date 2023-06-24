Фаті хоче залишитись у Барселоні

Фаті не хоче покидати Барселону

Вінгер Барселони Ансу Фаті планує продовжити виступати в чемпіонаті Іспанії й спробує вийти на новий рівень.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Вінгер хоче залишитися в каталонському клубі, щоб довести головному тренеру "блаугранас" Хаві, що він є важливим гравцем. Зазначається, що Барселона не буде тиснути на Фаті й дасть йому шанс, а, отже, ще один сезон Ансу проведе в команді.

У минулому сезоні Фаті зіграв у 51 матчі за Барселону. В його активі 10 голів та чотири результативні передачі.

Раніше збірна Іспанії по пенальті здолала Хорватію в фіналі Ліги націй.