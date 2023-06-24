Фаті хоче залишитись у Барселоні

Джерело - football24.ua.
Вінгер Барселони Ансу Фаті планує продовжити виступати в чемпіонаті Іспанії й спробує вийти на новий рівень.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Вінгер хоче залишитися в каталонському клубі, щоб довести головному тренеру "блаугранас" Хаві, що він є важливим гравцем. Зазначається, що Барселона не буде тиснути на Фаті й дасть йому шанс, а, отже, ще один сезон Ансу проведе в команді.
У минулому сезоні Фаті зіграв у 51 матчі за Барселону. В його активі 10 голів та чотири результативні передачі.
Раніше збірна Іспанії по пенальті здолала Хорватію в фіналі Ліги націй.