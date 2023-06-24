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Циганков зацікавив три європейські клуби

Усі представляють португальський чемпіонат
Сьогодні 19:25 339 0
Циганков зацікавив три європейські клуби
Фото - gettyimages
#Жирона, #Футбольні трансфери, #Віктор Циганков

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Жирони Віктор Циганков може продовжити кар'єру в Португалії.

Про це повідомляє португальський інсайдер Альваро Куналь

Вінгером Жирони зацікавилося три португальських клуби, повідомляє інсайдер Альваро Куньял. За інформацією джерела, до українського футболіста виявили інтерес Бенфіка, Брага та Порту.

Однак сам Циганков не хоче перебиратися до Португалії. Гравець "синьо-жовтих" планує продовжити кар'єру в Ла Лізі, попри те, що клуби, які в ньому зацікавлені, є постійними учасниками єврокубків.

Раніше Циганкова визнали найкращим гравцем матчу проти Мальти.

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