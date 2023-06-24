Барселона підпише спонсорську угоду з двома відомими блогерами

Клуб хоче привернути увагу молодої аудиторії

Барселона хоче привернути увагу молодої аудиторії, тому провели переговори з KSI та Логаном Полом.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

"Синьо-гранатові" захотіли, щоб бренд блогерів Prime, який випускає освіжаючі напої, став їхнім спонсором.

У клубі вірять, що партнерство, яке почне діяти з наступного сезону, допоможе підвищити популярність клубу у світі й особливо в США.

Зазначимо, що Логан Пол відомий багато в чому своїми виставковими боксерськими боями з іншими блогерами, а також колишніми професіоналами, а KSI в минулому фіфер, а нині відеоблогер, репер і також учасник виставкових боксерських боїв.

Нагадаємо, Неймар хоче повернутися у Барселону.

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