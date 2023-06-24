Мілан отримає 10 відсотків від наступного продажу Тоналі

Мілан узгодив з Ньюкаслом пункт про відсоток від наступного продажу півзахисника Сандро Тоналі.
Про це повідомляє інсайдера Фабріціо Романо.
Міланський клуб отримає 10 відсотків від наступної суми трансферу італійця. Це питання вже узгоджено з Ньюкаслом.
Також Мілан планує розпочати роботу над підписанням нових півзахисників, які стануть заміною для Тоналі.
Зазначається, що італієць буде представлений як гравець Ньюкасла пізніше.
Нагадаємо, Мілан продовжує спроби підписати Тюрама.
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