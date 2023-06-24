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Мілан отримає 10 відсотків від наступного продажу Тоналі

Півзахисник Мілана Сандро Тоналі перейде у Ньюкасл.
Сьогодні 18:12 162 0
Мілан отримає 10 відсотків від наступного продажу Тоналі
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ньюкасл Юнайтед, #Тоналі, #Футбольні трансфери

Мілан узгодив з Ньюкаслом пункт про відсоток від наступного продажу півзахисника Сандро Тоналі.

Про це повідомляє інсайдера Фабріціо Романо.

Міланський клуб отримає 10 відсотків від наступної суми трансферу італійця. Це питання вже узгоджено з Ньюкаслом.

Також Мілан планує розпочати роботу над підписанням нових півзахисників, які стануть заміною для Тоналі.

Зазначається, що італієць буде представлений як гравець Ньюкасла пізніше.

Нагадаємо, Мілан продовжує спроби підписати Тюрама.

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