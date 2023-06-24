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Тренер Румунії U-21: Хочемо нейтралізувати Україну

Еміл Сендой прокоментував матч проти України
Сьогодні 17:10 218 0
Тренер Румунії U-21: Хочемо нейтралізувати Україну

Джерело - suspilne.media.

Молодіжна збірна Румунії має використати свої сильні сторони у грі проти України.

Про це розповів головний тренер румунської команди Кміл Сендой.

"Ми чудово їх знаємо. Україна — збалансована команда. Навіть коли роблять заміни, у них є лава запасних.

Знаю, що багато гравців їхньої збірної грають за першу команду України. Проти Німеччини дуже добре грав Георгій Судаков, також є Мудрик, Ванат, Бондаренко. Я слідкував за цією командою та футболістами ще до того, як ми отримали їх у суперники.

Цей турнір показує, що ця команда здатна позитивно дивувати. Хочемо нейтралізувати їх та використати свої сильні сторони", - сказав Сендой.

Початок матчу о 19:00.

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