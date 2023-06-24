Стало відомо, коли почнеться сезон в УПЛ

Сезон стартує 29 липня

Джерело - УПЛ.

Загальні збори Учасників УПЛ затвердили план-календар на наступний сезон.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Базова дата 1 туру — 29 липня. В першій частині сезону заплановано проведення 17-ти турів (базова дата 17-го — 9 грудня), в другій — 13-ти турів. Базова дата 18 туру — 24 лютого 2024 року, базова дата 30 туру — 18 травня. В сезоні-2023/24 заплановано також проведення Кубка України.

Було розглянуто та враховано звернення тренерського штабу національної збірної України щодо можливого переносу матчів одного з осінніх турів Чемпіонату України.

Раніше повідомлялося, що беттінгові права УПЛ можуть розігруватися на тендері.