Півзахисник Бенфіки Ндур продовжить кар'єру в ПСЖ

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Бенфіки Шер Ндур прийняв пропозицію від ПСЖ.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Гравець перейде до паризького клубу на правах вільного агента.
Останні два сезони Ндур грав за Бенфіку Б та Бенфіку U-19.
Cher Ndour to Paris Saint-Germain, here we go! Decision made on player side, he will sign for PSG as a free agent from Benfica. 🚨🔴🔵🇮🇹 #PSG— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2023
2004 talented midfielder will complete his move to PSG soon, waiting on the details and then final steps.
Exclusive story confirmed. ✅ pic.twitter.com/yV7H2zsVVk
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