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Півзахисник Бенфіки Ндур продовжить кар'єру в ПСЖ

Гравець перейде до паризького клубу на правах вільного агента
Сьогодні 08:33 196 0
Півзахисник Бенфіки Ндур продовжить кар'єру в ПСЖ
#Бенфіка, #ПСЖ, #Шер Ндур

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Бенфіки Шер Ндур прийняв пропозицію від ПСЖ.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Гравець перейде до паризького клубу на правах вільного агента.

Останні два сезони Ндур грав за Бенфіку Б та Бенфіку U-19.

Нагадаємо, Ювентус поверне Паредеса у ПСЖ.

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