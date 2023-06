Півзахисник Бенфіки Ндур продовжить кар'єру в ПСЖ

Півзахисник Бенфіки Шер Ндур прийняв пропозицію від ПСЖ.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Гравець перейде до паризького клубу на правах вільного агента.

Останні два сезони Ндур грав за Бенфіку Б та Бенфіку U-19.

