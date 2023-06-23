Полісся анонсувало будівництво нового стадіону

Полісся планує побудувати новий футбольний стадіон.

Про це розповів президент клубу Геннадій Буткевич.

"Моя ціль — це побудова в Житомирі сучасної футбольної академії, щоб якомога більше житомирських дітей присвячували свій вільний час спорту. Згодом для дитячо-юнацької школи буде побудована база, яка розташується біля нового власного стадіону.

Це буде суто футбольна арена десь на 12-15 тисяч, де вболівальників від команди буде відділяти усього кілька метрів і він відповідатиме стандартам УЄФА для проведення міжнародних матчів. Вже визначено місце, де цей стадіон буде побудований", - відзначив Буткевич.