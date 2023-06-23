Судаков: Збірна України ніколи не відштовхується від гри суперників

Молодіжна збірна Україна повинна зіграти у свою гру в матчі проти Румунії.

Про це розповів півзахисник українців Георгій Судаков.

“Звичайно, я зіграв три гри по 90 хвилин за короткий проміжок часу. Але я доєднався до молодіжної збірної, з якою пройшов дуже складний і довгий етап, багато емоцій отримав із цією командою. Сподіваюся, що вже відновився. Зараз багато емоцій після зіграних матчів. Але треба до наступних поєдинків підходити з холодною головою. Я готовий на сто відсотків, неважливо, скільки хвилин треба грати — 90 чи більше.

На цьому Євро немає слабких команд, усі збірні дуже сильні. Гра проти Хорватії видалася складною. Так само буде і проти Румунії, яка є господарем турніру. Але ми насамперед готуємо себе, маємо ідею, якої дотримуємося. Хочемо показати свій футбол, те, на що ми здатні. Ми ніколи не відштовхуємося від гри суперників, а в першу чергу — від своєї. Налаштовуємося так само на всі матчі Євро”, - відзначив Судаков.