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Бенітес очолив Сельту

Рафаель Бенітес очолив Сельту
Сьогодні 20:43 187 0
Бенітес очолив Сельту
#Бенітес, #Сельта

Джерело - rccelta.es.

Іспанський тренер Рафаель Бенітес очолив Сельту.

Про це повідомляє пресслужба клубу. 

Контракт 63-річного спеціаліста розрахований на три роки.

Бенітес раніше працював у Ліверпулі, Валенсії, Ньюкаслі, Наполі, Челсі, Інтері, Реалі та Естремадурі. Останнім клубом іспанця був Евертон, який він залишив у січні 2022 року.

На посаді головного тренера Сельти Бенітес змінив Карлуша Карвальяла. Португалець керував командою з листопада 2022 року.

Сельта завершила сезон на 13-му місці у Ла-Лізі. 

Раніше повідомлялося, що Атлетіко має намір придбати захисника Сельти Галана.

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