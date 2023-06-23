Рафаель Бенітес очолив Сельту

Іспанський тренер Рафаель Бенітес очолив Сельту.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт 63-річного спеціаліста розрахований на три роки.

Бенітес раніше працював у Ліверпулі, Валенсії, Ньюкаслі, Наполі, Челсі, Інтері, Реалі та Естремадурі. Останнім клубом іспанця був Евертон, який він залишив у січні 2022 року.

На посаді головного тренера Сельти Бенітес змінив Карлуша Карвальяла. Португалець керував командою з листопада 2022 року.

Сельта завершила сезон на 13-му місці у Ла-Лізі.

Раніше повідомлялося, що Атлетіко має намір придбати захисника Сельти Галана.