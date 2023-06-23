Джерело - rccelta.es.
Іспанський тренер Рафаель Бенітес очолив Сельту.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Контракт 63-річного спеціаліста розрахований на три роки.
Бенітес раніше працював у Ліверпулі, Валенсії, Ньюкаслі, Наполі, Челсі, Інтері, Реалі та Естремадурі. Останнім клубом іспанця був Евертон, який він залишив у січні 2022 року.
На посаді головного тренера Сельти Бенітес змінив Карлуша Карвальяла. Португалець керував командою з листопада 2022 року.
Сельта завершила сезон на 13-му місці у Ла-Лізі.
Раніше повідомлялося, що Атлетіко має намір придбати захисника Сельти Галана.