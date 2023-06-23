Манчестер Юнайтед працює над трансфером голкіпера Інтера

Джерело - sport.ua.
Манчестер Юнайтед почав шукати заміну голкіперу Давіду Де Хеа, контракт якого закінчується наприкінці червня.
Про це повідомляє The Athletic.
Переговори з приводу нової угоди Де Хеа проходять важко, і є серйозні сумніви в тому, що вони увінчаються успіхом.
Манчестер Юнайтед уже почав пошуки заміни Де Хеа на випадок його відходу. Пріоритетний варіант – голкіпер Інтера Андре Онана. Наставник МЮ Ерік тен Гаг раніше вже працював із 27-річним камерунцем в Аяксі, і хотів би знову попрацювати з ним.
Манчестер Юнайтед уже зв'язувався з агентами Онани. Очікується, що Інтер попросить за свого голкіпера 70 млн євро.
Раніше Манчестер Юнайтед запропонував Ромі підписати ван де Бека.
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