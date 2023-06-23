Моурінью покинув консультативну раду УЄФА після дискваліфікації

Джерело - Goal.com.
Головний тренер Роми Жозе Моурінью написав лист на ім'я голови консультативної ради УЄФА Звоніміра Бобана, в якому заявив про свій відхід з організації.
Про це повідомляє Goal.
"Шановний містере Бобан, хоч я і дякую вам за запрошення приєднатися до футбольної ради УЄФА, я з жалем повідомляю вам, що відмовляюся від свого членства в цій групі. Умов, у які я так сильно вірив, коли вступав до ради, більше немає, і я був змушений ухвалити це рішення.
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Я переконливо прошу вас повідомити про моє рішення також пану президенту Александеру Чеферіну. З найкращими побажаннями, Жозе Моурінью", - заявив португалець.
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