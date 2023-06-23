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ПАРЄ закликала МОК не допускати росіян на Олімпіаду-2024

За не допущення росіян проголосували - 71 член Ради Європи
Сьогодні 08:32 159 0
ПАРЄ закликала МОК не допускати росіян на Олімпіаду-2024

Джерело - Парламентська асамблея Ради Європи.

Парламентська асамблея Ради Європи закликала Міжнародний олімпійський комітет не допускати росіян і білорусів до Олімпіади-2024 в Парижі.

Про це повідомляє пресслужба ПАРЄ.

ПАРЄ закликала не допускати спортсменів з цих країн до всіх інших великих спортивних подій, поки триває загарбницька війна росії.

За не допущення росіян проголосували - 71 член Ради Європи, 4 – проти.

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