Джерело - koloskovalivka.com.
Нападник Колоса Володимир Лисенко завершив професійну кар'єру.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Ексфорвард переходить на роботу у ковалівському клубі. Він працюватиме в структурі скаутингу Колоса.
Лисенко був найтитулованішим гравцем ковалівської команди. У його особистій колекції є чемпіонство УПЛ, друге місце та перемога у Кубку України у складі київського Динамо, а також "бронза" чемпіонату України у складі харківського Металіста.
Раніше Цуріков, Демченко та Бондаренко стали гравцями Колоса.