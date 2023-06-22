Для 35-річного форварда сезон-2022/2023 став фінальним у професіональній кар'єрі.

Нападник Колоса Володимир Лисенко завершив професійну кар'єру.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Ексфорвард переходить на роботу у ковалівському клубі. Він працюватиме в структурі скаутингу Колоса.

Лисенко був найтитулованішим гравцем ковалівської команди. У його особистій колекції є чемпіонство УПЛ, друге місце та перемога у Кубку України у складі київського Динамо, а також "бронза" чемпіонату України у складі харківського Металіста.

Раніше Цуріков, Демченко та Бондаренко стали гравцями Колоса.