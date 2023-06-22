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Лисенко завершив кар'єру гравця

Для 35-річного форварда сезон-2022/2023 став фінальним у професіональній кар'єрі.
Сьогодні 16:52 499 0
Лисенко завершив кар'єру гравця
#Колос, #Володимир Лисенко, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - koloskovalivka.com.

Нападник Колоса Володимир Лисенко завершив професійну кар'єру.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

 Ексфорвард переходить на роботу у ковалівському клубі. Він працюватиме в структурі скаутингу Колоса.

Лисенко був найтитулованішим гравцем ковалівської команди. У його особистій колекції є чемпіонство УПЛ, друге місце та перемога у Кубку України у складі київського Динамо, а також "бронза" чемпіонату України у складі харківського Металіста.

Раніше Цуріков, Демченко та Бондаренко стали гравцями Колоса.

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