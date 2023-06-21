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Циганик: Ярмоленко близький до повернення у Динамо

Інших підписань у київському клубі навряд чи варто очікувати
Вчора 22:25 286 0
Циганик: Ярмоленко близький до повернення у Динамо
#Динамо Київ, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Football Hub.

Київське Динамо близьке до повернення у команду вінгера Андрія Ярмоленка.

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик. 

"Я вже казав, що були переговори, було погоджено загальну позицію щодо Ярмоленка. Думаю, скоро все дізнаємося. Даю великий відсоток, що Ярмоленко повернеться до Динамо. І він потрібен цій команді.

В іншому трансферна політика серйозних витрат не передбачає. Немає грошей, а в Лізі конференцій зрозуміло, що багато не отримати. Сподіваюся, нинішній склад вже буде конкурентним для Ліги конференцій. І серйозних придбань не буде", - сказав Циганик.

Раніше Ярмоленко пообіцяв, що оголосить про свою нову команду невдовзі після матчів відбору Євро-2024.

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