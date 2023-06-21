Колос залишили шість гравців

Джерело - ФК Колос.

Після дводенного медичного обстеження футболістів вся команда клубу з Ковалівки Колос зібралася на власній базі, де проведе підготовку до сезону 2023/24.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У цей період у Колоса заплановано кілька контрольних матчів із представниками Першої ліги та УПЛ.

Головний тренер Ярослав Вишняк повідомив, що клуб залишили всі орендовані у Динамо гравці: Кирило Попов, Микита Кравченко, Євген Ісаєнко та Євген Смирний.

Окрім цих футболістів Колос залишили Сергій Чоботенко та Олексій Зозуля, у яких закінчилися контракти. Євген Новак та Володимир Лисенко завершили кар'єри гравців та перейшли на роботу в клубі. Новак допомагатиме Ярославу Вишняку, а Лисенко працюватиме у структурі скаутингу клубу.

Новий сезон 2023/24 УПЛ розпочнеться наприкінці липня.