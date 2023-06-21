Колос підпише захисника Олександрії

Андрій Цуріков змінить клуб

Захисник Олександрії Андрій Цуріков перейде у Колос.

Про це повідомляє Sport Arena.

Договір планують оформити найближчим часом.

Цуріков раніше виступав за Динамо, Металург, Говерлу, Металіст та низку інших клубів. Сезон, що завершився, 30-річний футболіст провів в Олександрії. Захисник зіграв за клуб 22 матчі, у яких забив 5 голів та віддав один асист.

Колос завершив сезон на восьмому місці в Українській Прем’єр-лізі. Олександрія фінішувала на шостій поліції.

Раніше повідомлялося, що Бурда вирішив продовжити кар'єру в Колосі.