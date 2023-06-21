Колос підпише захисника Олександрії

Джерело - sportarena.com.
Захисник Олександрії Андрій Цуріков перейде у Колос.
Про це повідомляє Sport Arena.
Договір планують оформити найближчим часом.
Цуріков раніше виступав за Динамо, Металург, Говерлу, Металіст та низку інших клубів. Сезон, що завершився, 30-річний футболіст провів в Олександрії. Захисник зіграв за клуб 22 матчі, у яких забив 5 голів та віддав один асист.
Колос завершив сезон на восьмому місці в Українській Прем’єр-лізі. Олександрія фінішувала на шостій поліції.
Раніше повідомлялося, що Бурда вирішив продовжити кар'єру в Колосі.