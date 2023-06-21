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Колос підпише захисника Олександрії

Андрій Цуріков змінить клуб
Сьогодні 14:10 212 0
Колос підпише захисника Олександрії
#Колос, #Олександрія, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Андрій Цуріков

Джерело - sportarena.com.

Захисник Олександрії Андрій Цуріков перейде у Колос. 

Про це повідомляє Sport Arena.

Договір планують оформити найближчим часом.

Цуріков раніше виступав за Динамо, Металург, Говерлу, Металіст та низку інших клубів. Сезон, що завершився, 30-річний футболіст провів в Олександрії. Захисник зіграв за клуб 22 матчі, у яких забив 5 голів та віддав один асист.

Колос завершив сезон на восьмому місці в Українській Прем’єр-лізі. Олександрія фінішувала на шостій поліції.

Раніше повідомлялося, що Бурда вирішив продовжити кар'єру в Колосі.

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