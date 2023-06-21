Збірна України зіграє з Хорватією: розклад матчів 21 червня чемпіонату Європи U-21

Джерело - Чемпіон.

Молодіжна збірна України в першому матчі на чемпіонаті Європи (U-21) зіграє проти Хорватії.

Розклад матчів 21 червня

19:00. Бельгія - Нідерланди, група A

19:00. Грузія - Португалія, група A

19:00. Україна - Хорватія, група C

21:45. Румунія - Іспанія, група C

Україна разом з Хорватією представляють групу B, до якої також потрапили Румунія та Іспанія.

Першість пройде із 21 червня по 8 липня. Матчі турніру за участю 16 команд (4 групи по 4 команди) приймуть чотири стадіони в Румунії (два в Клуж-Напоці та два в Бухаресті) і чотири стадіони в Грузії (по одному в Батумі та Кутаїсі та два у Тбілісі). Команди, які посядуть перші два місця в групах, зіграють складуть чвертьфінальні пари.

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