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Збірна України зіграє з Хорватією: розклад матчів 21 червня чемпіонату Європи U-21

Сьогодні 06:44 151 0
Збірна України зіграє з Хорватією: розклад матчів 21 червня чемпіонату Європи U-21
#Збірна України з футболу, #U-21 Євро - 2023

Джерело - Чемпіон.

Молодіжна збірна України в першому матчі на чемпіонаті Європи (U-21) зіграє проти Хорватії.

Розклад матчів 21 червня

19:00. Бельгія - Нідерланди, група A

19:00. Грузія - Португалія, група A

19:00. Україна - Хорватія, група C

21:45. Румунія - Іспанія, група C

Україна разом з Хорватією представляють групу B, до якої також потрапили Румунія та Іспанія.

Першість пройде із 21 червня по 8 липня. Матчі турніру за участю 16 команд (4 групи по 4 команди) приймуть чотири стадіони в Румунії (два в Клуж-Напоці та два в Бухаресті) і чотири стадіони в Грузії (по одному в Батумі та Кутаїсі та два у Тбілісі). Команди, які посядуть перші два місця в групах, зіграють складуть чвертьфінальні пари.

Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці

Чотири найкращі команди кваліфікуються на футбольний турнір Олімпійських ігор 2024 року, включно з Францією, яка відібралася туди як господар.

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