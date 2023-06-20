Польща поступилась Молдові, Португалія дотиснула Ісландію: результати кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи з футболу-2024.
Австрія - Швеція 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 81 Баумгартнер, 2:0 - 89 Баумгартнер
Болгарія - Сербія 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 47 Десподов, 1:1 - 90+7 Лазович
Боснія і Герцеговина - Люксембург 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 4 Санчес, 0:2 - 74 Сінані
Естонія - Бельгія 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 37 Лукаку, 0:2 - 40 Лукаку, 0:3 - 90 Бакайоко
Ісландія - Португалія 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 89 Роналду
Ліхтенштейн - Словаччина 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 45+1 Вавро
Молдова - Польща 3:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 12 Мілік, 0:2 - 34 Левандовський, 1:2 - 48 Ніколаєску, 2:2 - 79 Ніколаєску, 3:2 - 85 Бабогло
Норвегія - Кіпр 3:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 12 Солбаккен, 2:0 - 56 Голанд, 3:0 - 60 Голанд, 3:1 - 90+3 Кастанос
Угорщина - Литва 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 32 Варга, 2:0 - 83 Шаллай
Фарерські острови - Албанія 1:3 (1:1)
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