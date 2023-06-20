Металіст 1925 продовжив контракти з трьома гравцями

Три гравці продовжили контракт

Наступний сезон у складі Металіста 1925 проведуть захисники Максим Жичиков і Євген Ткачук, та півзахисник Ярослав Мартинюк, які продовжили свої контракти з нашим клубом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Максим Жичиков став гравцем Металіста 1925 у серпні 2020 року, за цей час провів 58 офіційних матчів, у яких відзначився 1 голом та 2 асистами.

Євген Ткачук став гравцем Металіста 1925 у лютому 2021 року, за цей час провів 33 офіційних матчі, у яких відзначився 1 голом.

Ярослав Мартинюк став гравцем Металіста 1925 у липні 2022 року, за цей час провів 25 офіційних матчів, у яких відзначився 2 голам та 1 асистом.

Раніше Пономар та Шершень залишили Металіст 1925.