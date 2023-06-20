Головне
Європейські ігри - 2023: усе, що треба знати про головні змагання року
Сьогодні 12:30 476
Світоліна розповіла, за якої умови зіграє на Вімблдоні-2023
Сьогодні 23:43 158
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань
Сьогодні 22:55 3407
Європейські ігри - 2023: склад збірної України
Сьогодні 22:16 154
Шепелєв виграв кваліфікацію, Ларіна вибула: українці стартували на Європейських іграх
Сьогодні 22:08 180
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 19:25 5704
Форвард Голден Стейт Грін стане необмежено вільним агентом
Сьогодні 11:40 402
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК
Сьогодні 10:22 28108 4
Історія дня: як допомогли роті відважного 65-річного капітана
Сьогодні 10:14 5924
20 червня Костюк зіграє проти росіянки Потапової у 1 колі Rothesay Classic - WTA 250
Сьогодні 09:20 1017
Прямі трансляції

Металіст 1925 продовжив контракти з трьома гравцями

Три гравці продовжили контракт
Сьогодні 22:25 155 0
Металіст 1925 продовжив контракти з трьома гравцями
#Металіст 1925, #Футбольні трансфери

Джерело - metalist1925.com.

Наступний сезон у складі Металіста 1925 проведуть захисники Максим Жичиков і Євген Ткачук, та півзахисник Ярослав Мартинюк, які продовжили свої контракти з нашим клубом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Максим Жичиков став гравцем Металіста 1925 у серпні 2020 року, за цей час провів 58 офіційних матчів, у яких відзначився 1 голом та 2 асистами.

Євген Ткачук став гравцем Металіста 1925 у лютому 2021 року, за цей час провів 33 офіційних матчі, у яких відзначився 1 голом.

Ярослав Мартинюк став гравцем Металіста 1925 у липні 2022 року, за цей час провів 25 офіційних матчів, у яких відзначився 2 голам та 1 асистом.

Раніше Пономар та Шершень залишили Металіст 1925.

Коментарі ()
Популярне зараз
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань Європейські ігри-2023: повний розклад змагань 3407
ВІДЕО. Легендарному пенальті Антоніна Паненки - 47 років ВІДЕО. Легендарному пенальті Антоніна Паненки - 47 років 28150 1
Історія дня: як допомогли роті відважного 65-річного капітана Історія дня: як допомогли роті відважного 65-річного капітана 5924
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК 28108 4
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 5704
З Матвієнком треба щось робити: реакція соцмереж на гру збірної України в матчі проти Мальти З Матвієнком треба щось робити: реакція соцмереж на гру збірної України в матчі проти Мальти 3865
Рекомендуємо
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 5478
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 21196
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 21840
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 265143
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 19213
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 283974