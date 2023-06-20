Челсі та Мілан почнуть переговори по трансферу Чуквуемеки

Лондонський клуб відкритий до повноцінного трансферу

Джерело - Чемпіон.

Цього тижня відбудуться перші контакти між Челсі та Міланом щодо трансферу півзахисника Карні Чуквуемеки.

Про це повідомляє журналіст Франческо Насато.

Лондонський клуб відкритий до повноцінного трансферу, але "россонері" наполягають на оренді з правом викупу.

Secondo @iamrahmanosman entro questa settimana sono previsti contatti tra Chelsea e #Milan per Chukwuemeka. I Blues sono aperti alla cessione a titolo definitivo, ma i rossoneri invece spingeranno per un prestito con obbligo di riscatto — Francesco Nasato (@FraNasato) June 19, 2023

Нагадаємо, Мілан продовжує спроби підписати Тюрама.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!