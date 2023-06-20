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Челсі та Мілан почнуть переговори по трансферу Чуквуемеки

Лондонський клуб відкритий до повноцінного трансферу
Сьогодні 12:34 151 0
Челсі та Мілан почнуть переговори по трансферу Чуквуемеки
#Мілан, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Цього тижня відбудуться перші контакти між Челсі та Міланом щодо трансферу півзахисника Карні Чуквуемеки.

Про це повідомляє журналіст Франческо Насато.

Лондонський клуб відкритий до повноцінного трансферу, але "россонері" наполягають на оренді з правом викупу.

Нагадаємо, Мілан продовжує спроби підписати Тюрама.

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