Португалія зіграє з Ісландією, Бельгія - з Естонією: розклад матчів відбору до Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
Відбудуться матчі кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи з футболу-2024.
Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, Раунд 4
20 червня
21:45 Австрія - Швеція
21:45 Болгарія - Сербія
21:45 Боснія і Герцеговина - Люксембург
21:45 Естонія - Бельгія
21:45 Ісландія - Португалія
21:45 Ліхтенштейн - Словаччина
21:45 Молдова - Польща
21:45 Норвегія - Кіпр
21:45 Угорщина - Литва
21:45 Фарерські острови - Албанія
21:45 Шотландія - Грузія
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