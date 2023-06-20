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Португалія зіграє з Ісландією, Бельгія - з Естонією: розклад матчів відбору до Євро-2024

Розклад матчів відбору до Євро-2024
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Португалія зіграє з Ісландією, Бельгія - з Естонією: розклад матчів відбору до Євро-2024
#Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Відбудуться матчі кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи з футболу-2024.

Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, Раунд 4
20 червня

21:45 Австрія - Швеція

21:45 Болгарія - Сербія

21:45 Боснія і Герцеговина - Люксембург

21:45 Естонія - Бельгія

21:45 Ісландія - Португалія

21:45 Ліхтенштейн - Словаччина

21:45 Молдова - Польща

21:45 Норвегія - Кіпр

21:45 Угорщина - Литва

21:45 Фарерські острови - Албанія

21:45 Шотландія - Грузія

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