Вірменія переграла Латвію: результати кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи з футболу-2024.
Вірменія - Латвія 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 35 Тікнізян, 1:1 - 67 Савалніекс, 2:1 - 89 Барсегян (пен)
Фінляндія - Сан-Марино 6:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 16 Камара, 2:0 - 39 Каллман, 3:0 - 65 Хаканс, 4:0 - 72 Хаканс, 5:0 - 74 Хаканс, 6:0 - 76 Пуккі
Сьогодні, 19 червня, відбудеться ще 8 матчів кваліфікації Євро-2024:
21:45 Англія - Північна Македонія
21:45 Білорусь - Косово
21:45 Ізраїль - Андорра
21:45 Ірландія - Гібралтар
21:45 Північна Ірландія - Казахстан
21:45 Словенія - Данія
21:45 Туреччина - Уельс
21:45 Франція - Греція
21:45 Швейцарія - Румунія
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