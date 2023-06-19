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Вірменія переграла Латвію: результати кваліфікації Євро-2024

Результати кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 20:57 441 0
Вірменія переграла Латвію: результати кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи з футболу-2024.

Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, Раунд 4
19 червня

Вірменія - Латвія 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 35 Тікнізян, 1:1 - 67 Савалніекс, 2:1 - 89 Барсегян (пен)

Фінляндія - Сан-Марино 6:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 16 Камара, 2:0 - 39 Каллман, 3:0 - 65 Хаканс, 4:0 - 72 Хаканс, 5:0 - 74 Хаканс, 6:0 - 76 Пуккі

Сьогодні, 19 червня, відбудеться ще 8 матчів кваліфікації Євро-2024:

21:45 Англія - Північна Македонія

21:45 Білорусь - Косово

21:45 Ізраїль - Андорра

21:45 Ірландія - Гібралтар

21:45 Північна Ірландія - Казахстан

21:45 Словенія - Данія

21:45 Туреччина - Уельс

21:45 Франція - Греція

21:45 Швейцарія - Румунія

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