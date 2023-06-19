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Англія знищила Північну Македонію, Вірменія дотиснула Латвію: результати кваліфікації Євро-2024

Результати кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 23:45 739 0
Англія знищила Північну Македонію, Вірменія дотиснула Латвію: результати кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи з футболу-2024.

Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, Раунд 4
19 червня

Вірменія - Латвія 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 35 Тікнізян, 1:1 - 67 Савалніекс, 2:1 - 89 Барсегян (пен)

Фінляндія - Сан-Марино 6:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 16 Камара, 2:0 - 39 Каллман, 3:0 - 65 Хаканс, 4:0 - 72 Хаканс, 5:0 - 74 Хаканс, 6:0 - 76 Пуккі

Англія - Північна Македонія 7:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 29 Кейн, 2:0 - 39 Сака, 3:0 - 45 Рашфорд, 4:0 - 47 Сака, 5:0 - 51 Сака, 6:0 - 64 Філліпс, 7:0 - 73 Кейн (пен)

Білорусь - Косово 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 73 Морозов, 2:0 - 75 Ебонг, 2:1 - 87 Мурікі

Ізраїль - Андорра 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 42 Шломо, 1:1 - 52 Убах, 2:1 - 61 Соломон

Ірландія - Гібралтар 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 53 Джонстон, 2:0 - 59 Фергюсон, 3:0 - 90+2 Іда

Північна Ірландія - Казахстан 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 88 Аймбетов

Словенія - Данія 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 25 Шпорар, 1:1 - 42 Гейлунд

Туреччина - Уельс 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 72 Наїр, 2:0 - 80 Гулер

Франція - Греція 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 55 Мбаппе (пен)

Швейцарія - Румунія 2:2 (2:0)

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