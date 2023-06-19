Англія знищила Північну Македонію, Вірменія дотиснула Латвію: результати кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи з футболу-2024.
Вірменія - Латвія 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 35 Тікнізян, 1:1 - 67 Савалніекс, 2:1 - 89 Барсегян (пен)
Фінляндія - Сан-Марино 6:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 16 Камара, 2:0 - 39 Каллман, 3:0 - 65 Хаканс, 4:0 - 72 Хаканс, 5:0 - 74 Хаканс, 6:0 - 76 Пуккі
Англія - Північна Македонія 7:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 29 Кейн, 2:0 - 39 Сака, 3:0 - 45 Рашфорд, 4:0 - 47 Сака, 5:0 - 51 Сака, 6:0 - 64 Філліпс, 7:0 - 73 Кейн (пен)
Білорусь - Косово 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 73 Морозов, 2:0 - 75 Ебонг, 2:1 - 87 Мурікі
Ізраїль - Андорра 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 42 Шломо, 1:1 - 52 Убах, 2:1 - 61 Соломон
Ірландія - Гібралтар 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 53 Джонстон, 2:0 - 59 Фергюсон, 3:0 - 90+2 Іда
Північна Ірландія - Казахстан 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 88 Аймбетов
Словенія - Данія 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 25 Шпорар, 1:1 - 42 Гейлунд
Туреччина - Уельс 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 72 Наїр, 2:0 - 80 Гулер
Франція - Греція 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 55 Мбаппе (пен)
Швейцарія - Румунія 2:2 (2:0)
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