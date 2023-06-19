Вайлдер визначився з несподіваним наступним суперником

Джерело - Чемпіон.
Наступним опонентом Деонтея Вайлдера може стати мексиканець Енді Руїс.
Про це заявив Малік Скотт, тренер Вайлдера, в інтерв'ю Seckbach.
"Схоже, що це може бути наш шлях... Енді Руїс, безумовно, один із головних варіантів зараз", – сказав Скотт.
Нагадаємо, у 2019-му Руїс сенсаційно завдав першої поразки Ентоні Джошуа та відібрав його титули. Щоправда, того ж року британець взяв реванш і повернув свої чемпіонські пояси.
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