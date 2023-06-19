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Вайлдер визначився з несподіваним наступним суперником

Малік Скотт назвав наступного суперника
Сьогодні 20:25 232 0
Вайлдер визначився з несподіваним наступним суперником
Фото - gettyimages
#Енді Руїс, #Деонтей Вайлдер

Джерело - Чемпіон.

Наступним опонентом Деонтея Вайлдера може стати мексиканець Енді Руїс. 

Про це заявив Малік Скотт, тренер Вайлдера, в інтерв'ю Seckbach.

"Схоже, що це може бути наш шлях... Енді Руїс, безумовно, один із головних варіантів зараз", – сказав Скотт.

Нагадаємо, у 2019-му Руїс сенсаційно завдав першої поразки Ентоні Джошуа та відібрав його титули. Щоправда, того ж року британець взяв реванш і повернув свої чемпіонські пояси.

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