Вайлдер визначився з несподіваним наступним суперником

Малік Скотт назвав наступного суперника

Джерело - Чемпіон.

Наступним опонентом Деонтея Вайлдера може стати мексиканець Енді Руїс.

Про це заявив Малік Скотт, тренер Вайлдера, в інтерв'ю Seckbach.

"Схоже, що це може бути наш шлях... Енді Руїс, безумовно, один із головних варіантів зараз", – сказав Скотт.

Нагадаємо, у 2019-му Руїс сенсаційно завдав першої поразки Ентоні Джошуа та відібрав його титули. Щоправда, того ж року британець взяв реванш і повернув свої чемпіонські пояси.

Читайте: Нганну: Ми обговорювали угоду на 2 поєдинки з Вайлдером