Аль-Хілаль зробив пропозицію Челсі щодо захисника Кулібалі

Перша пропозиція Аль-Хілаля щодо трансферу Каліду Кулібалі становить приблизно 25-30 млн євро.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Перемовини між клубами продовжаться найближчими днями.

Самому сенегальцю пропонується підписати 3-річний контракт на 30 млн євро за сезон.

