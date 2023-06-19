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Збірна України назвала заявку на матч з Мальтою

Заявка збірної України на матч із Мальтою
Сьогодні 10:25 77 0
Збірна України назвала заявку на матч з Мальтою

Збірна України в третьому для себе матчі відбору до Євро-2024 зіграє з національною командою Мальти.

Про це повідомляє УАФ.

Заявка збірної України на матч із Мальтою:

Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Анатолій Трубін, 23. Андрій Лунін

Захисники: 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сваток, 4. Сергій Кривцов, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 17. Юхим Конопля, 18. Олександр Тимчик, 22. Микола Матвієнко.

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 10. Михайло Мудрик, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 19. Данило Ігнатенко, 20. Олександр Зубков, 21. Георгій Судаков.

Нападники: 9. Владислав Ванат, 11. Артем Довбик.

З тих футболістів, які зараз перебувають у Трнаві, до заявки на матч не потрапили Владислав Кочергін та Назарій Русин.

Початок о 19:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

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