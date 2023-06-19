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Хорватія - Іспанія 0:0 (4:5 пен): огляд фіналу Ліги націй

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Хорватія - Іспанія 0:0 (4:5 пен): огляд фіналу Ліги націй
#Ліга націй УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Збірна Іспанії здобула перемогу над Хорватією в межах фіналу Ліги націй УЄФА.

Ліга націй УЄФА
Фінал, 19 червня

Хорватія - Іспанія 0:0 (4:5 по пенальті)

Склади команд:

Хорватія: Лівакович, Юранович (Станішич 112), Шутало, Ерлич, Перішич, Брозович, Модрич, Ковачич, Пашалич (Петкович 62), Крамарич (Майер 90), Іванушец (Влашич 79)

Запасні: Лабрович, Івушич, Барішич, Муса, Соса, Бельо, Віда

Іспанія: Унаї Сімон, Жорді Альба, Ле Норман (Начо 78), Ляпорт, Хесус Навас (Карвахаль 97), Фабіан Руїс (Меріно 78), Родрі, Піно (Фаті 66), Гаві (Ольмо 87), Асенсіо, Мората (Хоселу 66)

Запасні: Аррісабалага Рейа, Зубіменді, Каналес, Фран Гарсія, Родріго.

Попередження: Гаві 81, Петкович 90+2, Начо 96, Родрі 97

Раніше Італія втримала перемогу над Нідерландами в матчі за 3 місце Ліги націй.

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