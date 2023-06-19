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Зінченко: Україні зараз потрібна вогнепальна зброя

Футболіст Арсенала - про потреби ЗСУ
Сьогодні 05:00 723 0
Зінченко: Україні зараз потрібна вогнепальна зброя
#Олександр Зінченко

Джерело - Чемпіон.

Сполучене Королівство та США, які далеко, дають Україні багато зброї та можливість виграти війну з росією.

Про це заявив Олександр Зінченко у токшоу "Uncensored" Пірса Моргана.

"Чи вірю у перемогу України? Я не вірю - я знаю. Я знаю, що ми переможемо. Ми вже перемогли. Вони не очікували такого від нас. Вони думали, що за три дні проведуть парад у центрі Києва. Ми не можемо віддати свою Батьківщину, місце де ми народилися та зросли, й поїхати.

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Україні зараз потрібна вогнепальна зброя. Ми бачимо країни, наприклад, Сполучене Королівство та США, які далеко, але дають Україні багато зброї та можливість виграти цю війну. Мені дуже приємно бачити це, але в той же час, ми не можемо знати чи це все, чи не все, що вони роблять. Я хочу висловити величезну подяку всім, хто допомагає Україні та підтримує і продовжує підтримувати кожного дня", - сказав Зінченко.

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