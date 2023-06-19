Зінченко: Україні зараз потрібна вогнепальна зброя

Футболіст Арсенала - про потреби ЗСУ

Джерело - Чемпіон.

Сполучене Королівство та США, які далеко, дають Україні багато зброї та можливість виграти війну з росією.

Про це заявив Олександр Зінченко у токшоу "Uncensored" Пірса Моргана.

"Чи вірю у перемогу України? Я не вірю - я знаю. Я знаю, що ми переможемо. Ми вже перемогли. Вони не очікували такого від нас. Вони думали, що за три дні проведуть парад у центрі Києва. Ми не можемо віддати свою Батьківщину, місце де ми народилися та зросли, й поїхати.

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